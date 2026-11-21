Вооруженные силы Эстонии предупредили о возможной угрозе со стороны дронов в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа; в небо была поднята авиация союзников по НАТО.

Как передает Report, об этом сообщают эстонские медиа со ссылкой на оборонное ведомство страны.

В связи с этим в воздух были подняты самолеты союзников по НАТО, в частности турецкие истребители.

О нарушении воздушного пространства пока не заявляли.