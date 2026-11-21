В Эстонии в небо подняли авиацию НАТО из-за дронов
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 12:03
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Вооруженные силы Эстонии предупредили о возможной угрозе со стороны дронов в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа; в небо была поднята авиация союзников по НАТО.
Как передает Report, об этом сообщают эстонские медиа со ссылкой на оборонное ведомство страны.
В связи с этим в воздух были подняты самолеты союзников по НАТО, в частности турецкие истребители.
О нарушении воздушного пространства пока не заявляли.
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В Эстонии в небо подняли авиацию НАТО из-за дроновДругие страны