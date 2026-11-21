Оборот общепита в Азербайджане вырос на 7,9%
Бизнес
- 21 ноября, 2026
- 11:38
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В январе–октябре этого года оборот сектора общественного питания в Азербайджане достиг 2 млрд 596,9 млн манатов, что на 7,9% больше, чем за тот же период 2025 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, в частном секторе 49,8% объема обеспечили юридические лица, а 50,2% - физические лица, занимающиеся предпринимательством.
Объем услуг, оказанных юридическими лицами, вырос на 5,5% и составил 1 млрд 286,8 млн манатов.
Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 8 %-ə yaxın artıb
Azerbaijan's catering sector turnover rises by nearly 8%
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