Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 8 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 21 noyabr, 2026
- 11:20
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsinin dəyəri 2 milyard 596,9 milyon manat olub.
Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 7,9 % çoxdur.
On ayda özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 49,8 %-i hüquqi şəxslərin, digər 50,2 %-i isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin payına düşüb. O cümlədən, hüquqi şəxslər üzrə dövriyyənin dəyəri əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 5,5 % artaraq 1 milyard 286,8 milyon manat olub.
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