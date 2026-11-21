Азербайджанский народ всегда поддерживал борьбу Вьетнама за независимость, за национальные ценности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Вьетнама То Ламом в расширенном составе.

"Стремительное социально-экономическое развитие Вашей страны известно во всем мире. Благоприятный инвестиционный климат привлекает множество компаний из разных частей света. Как Вы верно отметили, господин президент, наши отношения носят стратегический характер. В прошлом году, в ходе Вашего государственного визита в Азербайджан, мы официально подняли их до уровня стратегического партнерства, хотя по сути они были стратегическими и раньше.

Отношения между нашими народами имеют давнюю историю. Азербайджанский народ всегда поддерживал вашу борьбу за независимость, за ваши национальные ценности", - заявил глава государства.