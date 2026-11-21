В Баку пресечена незаконная продажа сильнодействующих лекарственных препаратов, которые контрабандным путем доставляли из Ирана и сбывали через аптеку Vidal лицам с наркотической зависимостью. По делу задержаны семь человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, операцию провело Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.

В ходе операции в Хатаинском районе был задержан 44-летний Халид Мустафаев, ранее судимый за аналогичные преступления. Установлено, что он незаконно продавал в принадлежавшей ему аптеке Vidal сильнодействующие препараты лицам с наркотической зависимостью.

При осмотре аптеки были обнаружены и изъяты в крупном количестве таблетки "Диазепам" и "Прегабалин" (известный под названием "Лирика"), произведенные в Иране и ввезенные в Азербайджан контрабандным путем.

В ходе дальнейшего расследования полиция установила круг лиц, которые совместно с Мустафаевым организовали незаконный оборот этих препаратов. Были задержаны еще шестеро мужчин в возрасте от 34 до 43 лет: Орхан Кянгярли, Эльшад Асланлы, Пярвиз Исмаилов, Турал Алиев, Турал Агаев и Мурад Гасанoв. У них также обнаружили таблетки "Прегабалин".

По данным следствия, Турал Алиев выступал посредником между владельцем аптеки и лицами, приобретавшими препараты. Орхан Кянгярли и другие покупатели неоднократно получали в аптеке "Прегабалин" и другие психотропные препараты, которые должны были отпускаться исключительно по специальным рецептам. В некоторых случаях деньги за таблетки переводили на банковскую карту Алиева, через которого они поступали Мустафаеву.

Следствие также установило, что Кянгярли не только приобретал препараты для личного употребления, но и перепродавал их своим знакомым Эльшаду Асланлы и Пярвизу Исмаилову. Чтобы передать покупателям место, где были спрятаны таблетки, он использовал своего родственника Мурада Гасанова. Кроме того, технические доказательства подтвердили переговоры Кянгярли с другим родственником, Туралом Агаевым, о приобретении и употреблении сильнодействующих препаратов, которые фигуранты называли условными обозначениями "лири", "лирик" и "лирика".

В отношении Халида Мустафаева и Орхана Кянгярли предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Решением суда оба заключены под стражу.

Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается, решается вопрос о мерах их правовой ответственности.