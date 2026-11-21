Число пострадавших в результате опрокидывания микроавтобуса, перевозившего тело умершего из Стамбула в Амасью, достигло 31.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщила администрация провинции Амасья.

Отмечается, что причиной аварии стала скользкая дорога из-за погодных условий.

Ранее TRT Haber сообщал, что в результате происшествия 14 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы.

К месту аварии были привлечены сотрудники полиции и жандармерии, а также пожарные бригады.