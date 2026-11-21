В Турции при ДТП с микроавтобусом, перевозившим тело умершего, пострадал 31 человек
В регионе
- 21 ноября, 2026
- 12:28
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Число пострадавших в результате опрокидывания микроавтобуса, перевозившего тело умершего из Стамбула в Амасью, достигло 31.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщила администрация провинции Амасья.
Отмечается, что причиной аварии стала скользкая дорога из-за погодных условий.
Ранее TRT Haber сообщал, что в результате происшествия 14 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы.
К месту аварии были привлечены сотрудники полиции и жандармерии, а также пожарные бригады.
Türkiyədə cənazə daşıyan mikroavtobus aşıb, 31 nəfər yaralanıb -Yenilənib
31 injured in Türkiye minibus accident while transporting deceased person's body
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