Türkiyədə cənazə daşıyan mikroavtobus aşıb, 31 nəfər yaralanıb -Yenilənib
Region
- 21 noyabr, 2026
- 12:18
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Türkiyənin İstanbul şəhərindən Amasyaya cənazə daşıyan mikroavtobusun aşması nəticəsində yaralananların sayı 31-ə çatıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Amasya Valiliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, qəzaya səbəb hava şəraiti ilə əlaqədar yolun sürüşkən olması olub.
Türkiyənin İstanbul şəhərindən Amasyaya cənazə daşıyan mikroavtobus aşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində 14 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alaraq yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb.
Əraziyə polis və jandarm qüvvələri, yanğınsöndürən briqadaları cəlb olunub.
В Турции при ДТП с микроавтобусом, перевозившим тело умершего, пострадал 31 человек
31 injured in Türkiye minibus accident while transporting deceased person's body
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