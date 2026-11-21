Второй за сутки танкер подвергся обстрелу в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении UKMTO.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях к востоку от города Эль-Хасаб, Оман. Машинное отделение танкера, следовавшего на выход из Ормузского пролива, было поражено неизвестным снарядом", - говорится в сообщении.

На данный момент информации о пострадавших нет.

13:01

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получила сообщение об инциденте, произошедшем в 11 морских милях к северу от Хасабa (Оман).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении UKMTO в соцсетях.

"Танкер, следовавший на выход из Ормузского пролива, получил попадание неизвестного снаряда в кормовую часть. На данный момент сообщений о пострадавших нет. Воздействие на окружающую среду пока не подтверждено", - сказано в сообщении.

Судам рекомендуется следовать с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности, пока компетентные органы проводят расследование.