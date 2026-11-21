Фарид Гаибов обсудил развитие спорта в регионах с представителями федераций
Индивидуальные
- 21 ноября, 2026
- 13:43
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Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов обсудил вопросы развития спорта, в том числе открытия новых спортивных секций в регионах страны, с представителями спортивных федераций.
Как сообщает Report, мероприятие состоялось в Молодежном доме в Газахе, объявленном "Спортивной столицей".
Фарид Гаибов в ходе встречи подчеркнул важность открытия новых спортивных секций в различных регионах страны, а также обозначил вопросы повестки дня.
Участникам была представлена деятельность Национального института спортивной медицины и реабилитации. Также состоялись выступления, посвященные приему в Азербайджанскую спортивную академию и Централизованной реестровой системе.
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