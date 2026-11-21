Самолет рейса Гонконг - Папуа-Новая Гвинея экстренно сел на юге Филиппин
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 13:39
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Самолет авиакомпании Air Niugini, следовавший из Гонконга в Папуа-Новую Гвинею совершил экстренную посадку в международном аэропорту Давао (Филиппины).
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на данные Управления гражданской авиации Филиппин (CAAP).
По данным CAAP, на борту самолета находились 137 пассажиров и девять членов экипажа.
Работа аэропорта была временно приостановлена, чтобы позволить сотрудникам экстренных служб провести оценку безопасности. Также временного были отменены два рейса из Филиппин.
На место прибыли специалисты для выяснения обстоятельств происшествия.
Honkonqdan uçan təyyarə Filippində təcili eniş edib
Hong Kong–Papua New Guinea flight makes emergency landing in southern Philippines
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