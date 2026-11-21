Кубок Азербайджана по настольному теннису среди юных и молодых спортсменов пройдет с 23 по 26 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе "Шуа".

Как сообщили Report в Федерации настольного тенниса Азербайджана, турнир организован совместно с Министерством молодежи и спорта. Участниками станут спортсмены из Баку, а также других городов и районов страны.

Победителей определят в возрастных категориях U-14 и U-18. Соревнования пройдут в командном, личном, парном и смешанном парном разрядах.

Отличившиеся спортсмены получат дипломы и медали Министерства, а также награды Федерации.