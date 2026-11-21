В Азербайджане пройдет молодежный Кубок по настольному теннису
Индивидуальные
- 21 ноября, 2026
- 14:27
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Кубок Азербайджана по настольному теннису среди юных и молодых спортсменов пройдет с 23 по 26 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе "Шуа".
Как сообщили Report в Федерации настольного тенниса Азербайджана, турнир организован совместно с Министерством молодежи и спорта. Участниками станут спортсмены из Баку, а также других городов и районов страны.
Победителей определят в возрастных категориях U-14 и U-18. Соревнования пройдут в командном, личном, парном и смешанном парном разрядах.
Отличившиеся спортсмены получат дипломы и медали Министерства, а также награды Федерации.
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