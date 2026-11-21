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В Шеки 4-летний ребенок пострадал от укуса бродячей собаки.

Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие произошло сегодня утром на улице Салмана Мюмтаза.

Ребенка, жителя Баку, доставили в Шекинскую районную центральную больницу с рваной раной бедра.

По факту проводится расследование.