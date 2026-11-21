На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,2
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 14:13
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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Молуккских островах - восточная часть Индонезии.
Как передает Report, об этом сообщают индонезийские медиа со ссылкой на Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG).
Угроза цунами не объявлялась.
Эпицентр находился в 43 километрах к северо-западу от округа Юго-Западное Малуку. Очаг залегал на глубине 125 километров.
Масштабы последствий землетрясения пока неизвестны.
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