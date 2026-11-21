Для окончательного подписания мирного соглашения с Азербайджаном Армении необходимо изменить свою Конституцию.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил в интервью немецкому телеканалу Tagesschau.

Глава МИД отметил, что в настоящее время ситуация на Южном Кавказе развивается в позитивном направлении.

"Это конфликт, который продолжался много лет и привел к гибели десятков тысяч человек с обеих сторон - в Армении и Азербайджане. Сейчас ситуация развивается в позитивном направлении. Обе стороны достигли договоренностей. Однако мирный договор еще не подписан, а это, безусловно, необходимый шаг. Кроме того, важно укреплять доверие и продемонстрировать, что Европа также поддерживает этот процесс. Именно поэтому я посетил регион и пытаюсь внести свой вклад в то, чтобы были сделаны последние шаги к миру", - добавил он.

Вадефуль подчеркнул важность скорейшего подписания мирного соглашения: "Прежде всего, крайне важно, чтобы сейчас под соответствующим соглашением наконец была поставлена подпись. Для этого Армении еще предстоит изменить свою Конституцию или представить новую".

По его словам, установление окончательного мира откроет огромные возможности.

"Мы сможем создать новые транспортные маршруты для поставок самых разных товаров, сырья, энергоресурсов, а также электроэнергии. Думаю, это большая возможность. Это также позволит развивать культурное взаимодействие между людьми", - заключил он.