В январе–октябре текущего года в основной капитал Азербайджана из иностранных источников поступило 3 млрд 951,2 млн манатов инвестиций, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, доля иностранных инвестиций в общем объеме вложений в основной капитал выросла с 22,5% до 23,9%.

При этом 3 млрд 833,5 млн манатов (97,1%) иностранных инвестиций поступили из Великобритании, Турции, России, США, ОАЭ, Швейцарии, Японии, Ирана, Венгрии, Франции, Индии и Китая.

Всего за 10 месяцев в основной капитал Азербайджана было инвестировано 16 млрд 519,8 млн манатов, что на 9,7% больше, чем годом ранее.

Инвестиции в нефтегазовый сектор выросли на 28,7%, до 5 млрд 482,1 млн манатов, а в ненефтегазовый - на 2,3%, до 11 млрд 37,7 млн манатов.

Вложения в производство продукции увеличились на 20%, до 9 млрд 137 млн манатов, в сферу услуг - на 1,3%, до 5 млрд манатов. Инвестиции в строительство жилых домов сократились на 4,8%, составив 2 млрд 382,8 млн манатов.