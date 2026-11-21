Şəkidə küçə iti 4 yaşlı uşağı dişləyib
Hadisə
- 21 noyabr, 2026
- 14:00
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Şəkidə azyaşlı küçə itinin hücumuna məruz qalıb.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün şəhərin Salman Mümtaz küçəsində baş verib.
Belə ki, Bakı şəhər sakini olan 4 yaşlı S.B-ni küçə iti dişləyib.
Azyaşlı Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. Ona sağ budun yuxarı üçdəbir hissəsinin deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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