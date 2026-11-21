Honkonqdan uçan təyyarə Filippində təcili eniş edib
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2026
- 14:01
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"Air Niugini" aviaşirkətinin Honkonqdan Papua-Yeni Qvineyaya uçan təyyarəsi Davao (Filippin) beynəlxalq hava limanında təcili eniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media Filippin Mülki Aviasiya İdarəsinin (CAAP) məlumatına istinadən xəbər verir.
CAAP-ın məlumatına görə, təyyarənin göyərtəsində 137 sərnişin və doqquz ekipaj üzvü olub.
Fövqəladə xidmət əməkdaşlarının təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsini apara bilməsi üçün hava limanının fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Həmçinin Filippindən həyata keçirilən iki reys müvəqqəti ləğv edilib.
Hadisənin səbəblərini araşdırmaq üçün mütəxəssislər hadisə yerinə gəliblər.
Самолет рейса Гонконг - Папуа-Новая Гвинея экстренно сел на юге Филиппин
Hong Kong–Papua New Guinea flight makes emergency landing in southern Philippines
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