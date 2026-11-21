20 ноября министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился со строительством зала борьбы на территории центрального стадиона Газаха.

Как сообщили Report в министерстве, проект реализуется при поддержке Федерации борьбы Азербайджана. Его цель - популяризация этого вида спорта в регионе и улучшение условий для тренировок спортсменов.

Согласно проекту, в новом зале разместятся три борцовских ковра.