Фарид Гаибов ознакомился с ходом строительства нового зала борьбы в Газахе
Индивидуальные
- 21 ноября, 2026
- 14:36
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20 ноября министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов ознакомился со строительством зала борьбы на территории центрального стадиона Газаха.
Как сообщили Report в министерстве, проект реализуется при поддержке Федерации борьбы Азербайджана. Его цель - популяризация этого вида спорта в регионе и улучшение условий для тренировок спортсменов.
Согласно проекту, в новом зале разместятся три борцовских ковра.
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