На севере Франции 800 человек эвакуированы из-за наводнений
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 14:36
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Почти 800 человек были эвакуированы на севере Франции из-за наводнений, вызванных подъемом уровня воды в реке после проливных дождей.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на местные власти.
"Уровень воды в реке Канш в департаменте Па-де-Кале достиг своего максимума и останется высоким в субботу, 21 ноября. Около 800 человек были эвакуированы с четверга из-за наводнений", - сообщили в департаменте.
Кроме того, затоплено около 800 домов, 170 домов остались без электричества.
Отмечается, что в субботу введен предпоследний, оранжевый уровень опасности из-за наводнений.
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