21 ноября в Ханое от имени президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Нго Фуонг Ли был дан официальный обед в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, президенты выступили на мероприятии.

Сначала выступил президент Вьетнама.

Выступление президента То Лама

-Ваше превосходительство, господин президент Ильхам Алиев, и госпожа первая леди,

Уважаемые гости,

Еще раз хочу передать самые теплые приветствия Вам, господин президент, первой леди и высокопоставленной делегации Азербайджанской Республики по случаю Вашего официального визита во Вьетнам. Вы привезли с собой искреннюю любовь из "Страны огней" в Ханой - столицу с тысячелетней культурой.

Тысячи километров отделяют Вьетнам от Азербайджана. Обе страны отличаются своими географическими и культурными особенностями. Одна страна расположена на побережье Восточного моря, а другая омывается водами Каспийского моря. Азербайджан считается жемчужиной, воплощающей уникальную квинтэссенцию и культурное наследие как Европы, так и Азии. Об этом свидетельствуют величественные Кавказские горы, обширное Каспийское море, древняя и в то же время современная столица страны Баку, где многовековые замки и дворцы гармонично сосуществуют с современными архитектурными сооружениями. Еще более удивительными являются схожие духовные, эмоциональные и культурные ценности, которые связывают наши народы. К ним относятся любовь к своей родине, национальная гордость и неукротимая воля. Оба народа отличаются стойкостью и несгибаемостью, но при этом являются дружелюбными, гостеприимными и верными. Лично на меня произвело огромное впечатление богатое культурное многообразие Азербайджана, который встречает гостей страны с сердечностью и искренностью. Мой визит в Азербайджан прошлым летом оставил у меня и у членов вьетнамской делегации незабываемые воспоминания, особенно с учетом того, с каким великодушием Вы, госпожа Первая леди и азербайджанский народ принимали нас.

Уважаемые гости, как традиционный друг Вашей страны, Вьетнам всегда с воодушевлением отмечает значительные достижения Азербайджана, которых он добился благодаря мужеству и творческому подходу в деле социально-экономического развития и укрепления своего авторитета на международной арене. Я абсолютно уверен, что под Вашим блестящим руководством Азербайджан достигнет еще большего роста и внесет весомый вклад в дело мира и стабильности в регионе и во всем мире.

Мы всегда будем помнить ту значительную и неоценимую помощь, которую народ Азербайджана оказал Вьетнаму в борьбе за национальное освобождение, воссоединение и строительство. Для многих вьетнамцев Азербайджан стал теперь вторым домом. Тысячи вьетнамских студентов прошли путь становления в аудиториях Азербайджана, применяя полученные здесь знания на благо своей Родины и сохраняя теплые чувства к своим преподавателям и друзьям. Эта привязанность нашла отражение во "Вьетнамской сюите" известного композитора Кара Караева, а также в творчестве талантливого режиссёра Аждара Ибрагимова, чья пылкая преданность делу привела его во Вьетнам в разгар войн и позволила заложить основу первой киношколы нашей страны и "золотого поколения" актеров революционного кино.

Господин президент, уважаемые гости. Нас связывает давняя традиционная дружба. Визиты президента Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и национального лидера Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году стали важнейшими вехами в укреплении связей между нашими двумя народами. В частности, сотрудничество между Вьетнамом и Азербайджаном в нефтегазовой отрасли является образцовым символом международной солидарности и поддержки между двумя странами. Азербайджан с самого начала, в тяжелые времена, оказывал Вьетнаму поддержку в создании основ его нефтегазового сектора - отрасли, которая с тех пор превратилась в стратегическую опору и ключевой фактор процесса индустриализации, модернизации и международной интеграции Вьетнама.

Благодаря искренним связям и неустанным усилиям поколений наших лидеров и народов история нашего двустороннего сотрудничества вступила в новую главу с установлением стратегического партнерства в мае 2025 года. Мы обязаны развивать нынешнее доверие и дружеские отношения между нашими странами и обеспечить, чтобы каждое новое достижение в наших двусторонних отношениях приносило реальную пользу нашим народам.

Дорогие друзья, сегодня утром президент Алиев и я провели открытые и содержательные двусторонние переговоры, обменялись мнениями и достигли соглашения о средствах и путях укрепления стратегического партнерства между Вьетнамом и Азербайджаном в будущем. Я твердо верю, что благодаря нашей общей решимости и усилиям географическое расстояние между нашими странами будет преодолено благодаря новым проектам сотрудничества и достижениям, а также благодаря драгоценным узам дружбы между нашей молодежью, которую издавна поддерживали их предки.

В этом неспокойном мире Вьетнам стремится работать вместе с Азербайджаном, внося вклад в дело мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире, тем самым прокладывая путь для каждого народа к уверенному строительству собственного будущего.

Учитывая теплые дружеские узы между нашими странами, которые укреплялись на протяжении нескольких поколений, Ваш визит во Вьетнам по этому случаю, господин президент, несомненно, придаст новый импульс вьетнамо-азербайджанским отношениям на этом новом этапе их развития.

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Затем выступил президент Азербайджана.

Выступление президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин президент, уважаемая первая леди.

Дамы и господа.

Господин президент, прежде всего, хотел бы выразить Вам свою признательность за приглашение совершить официальный визит во Вьетнам, а также за высокое гостеприимство, оказанное во время визита мне и делегации. Рад вновь посетить Вашу прекрасную страну.

В следующем году мы будем отмечать 35-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Вьетнамом. Однако история дружественных отношений между нашими народами уходит корнями в гораздо более далекое прошлое. Основа добрых традиций дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом была заложена в прошлом веке Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и великим сыном вьетнамского народа, президентом Хо Ши Мином. Отрадно видеть, что это историческое наследие бережно сохраняется, живет и продолжается по сей день.

Вьетнам – дружественная для нас страна и стратегический партнер. "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам", принятая во время государственного визита уважаемого президента господина То Лама в нашу страну в прошлом году, вывела наши двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Я очень доволен результатами своего визита во Вьетнам. Мы провели плодотворные встречи, полезный обмен мнениями по широкому спектру наших двусторонних отношений и перспективам сотрудничества, были подписаны важные документы. Политический диалог высокого уровня и взаимопонимание между Азербайджаном и Вьетнамом создают благоприятные условия для расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, оборонной, гуманитарной и других областях. Верю, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства.

Азербайджан и Вьетнам также активно сотрудничают в рамках международных структур. Хотел бы особо отметить наше конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, в рамках ООН, Движения неприсоединения, СВМДА. Мы признательны за постоянную поддержку и справедливую позицию Вьетнама, особенно в период Отечественной войны 2020 года.

Культурные и гуманитарные связи наших стран также имеют богатую историю. Еще в 1955 году выдающийся азербайджанский композитор Кара Караев сочинил "Вьетнамскую сюиту", а по приглашению президента Вьетнама Хо Ши Мина азербайджанский кинорежиссер, сценарист и писатель Аждар Ибрагимов некоторое время работал во Вьетнаме и участвовал в создании здесь первой национальной киношколы. В то же время в советский период около 5 тысяч вьетнамских студентов получили образование в Азербайджане, став впоследствии профессиональными специалистами, внесшими вклад в благополучие своей родины.

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В заключение президенты подчеркнули важность дальнейшего развития азербайджано-вьетнамских отношений.

14:51

21 ноября в Ханое от имени президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Нго Фуонг Ли был дан официальный обед в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, главы двух государств выступили на мероприятии.