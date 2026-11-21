Вьетнам – дружественная для нас страна и стратегический партнер.

Как сообщает корреспондент Report из Вьетнама, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на официальном приеме в Ханое.

Глава нашего государства подчеркнул, что "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам", принятая во время государственного визита Президента То Лама в нашу страну в прошлом году, вывела двусторонние отношения на качественно новый уровень.