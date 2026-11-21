Как традиционный друг Вашей страны, Вьетнам всегда с воодушевлением отмечает значительные достижения Азербайджана, которых он добился благодаря мужеству и творческому подходу в деле социально-экономического развития и укрепления своего авторитета на международной арене.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Вьетнама То Лам в выступлении на официальном приеме в Ханое в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

"Я абсолютно уверен, что под Вашим блестящим руководством Азербайджан достигнет еще большего роста и внесет весомый вклад в дело мира и стабильности в регионе и во всем мире", – почеркнул он.