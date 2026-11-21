Президент Вьетнама: Абсолютно уверен, что Азербайджан достигнет еще большего роста
Внешняя политика
- 21 ноября, 2026
- 14:59
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Как традиционный друг Вашей страны, Вьетнам всегда с воодушевлением отмечает значительные достижения Азербайджана, которых он добился благодаря мужеству и творческому подходу в деле социально-экономического развития и укрепления своего авторитета на международной арене.
Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент Вьетнама То Лам в выступлении на официальном приеме в Ханое в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.
"Я абсолютно уверен, что под Вашим блестящим руководством Азербайджан достигнет еще большего роста и внесет весомый вклад в дело мира и стабильности в регионе и во всем мире", – почеркнул он.
Vyetnam Prezidenti: Tamamilə əminəm ki, Azərbaycan bundan da böyük inkişafa nail olacaq
President of Vietnam: I am fully confident that Azerbaijan will enjoy even greater growth
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