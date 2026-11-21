Vyetnam Prezidenti: Tamamilə əminəm ki, Azərbaycan bundan da böyük inkişafa nail olacaq
Xarici siyasət
- 21 noyabr, 2026
- 14:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Vyetnam Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində və beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artırılmasında nümayiş etdirdiyi cəsarət və yaradıcılıq sayəsində qazandığı böyük nailiyyətləri qeyd etməkdən həmişə fərəhlənib.
"Report"un Hanoya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Vyetnam Prezidenti To Lam Hanoyda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə verilən rəsmi naharda çıxışı zamanı bildirib.
"Tamamilə əminəm ki, Sizin mükəmməl rəhbərliyinizlə Azərbaycan hətta bundan da böyük inkişafa nail olacaq, regionda və dünyada sülh, sabitlik amallarına dəyərli töhfəsini verəcək", - o əlavə edib.
Президент Вьетнама: Абсолютно уверен, что Азербайджан достигнет еще большего роста
President of Vietnam: I am fully confident that Azerbaijan will enjoy even greater growth
Son xəbərlər
16:26
Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" səfərdə "Şamaxı"nı məğlub edibFutbol
16:17
Çinin şimal-qərbində 5,6 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
16:17
Bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək - XəbərdarlıqEkologiya
16:17
Zelenski: NATO-da olacayıq və yox demək hələ tezdirRegion
16:11
Koşta Ukrayna üçün maliyyələşdirməni davam etdirməyi təklif edibDigər ölkələr
16:06
Azərbaycan Basketbol Liqası: Təxirə salınmış matçda "Sabah" qələbə qazanıbKomanda
15:54
Azərbaycan-Vyetnam münasibətləri: tarixi dostluqdan institusional strateji tərəfdaşlığa - RəyDaxili siyasət
15:47
Foto
Biləsuvarda 6-cı "Hindquşu – Mətbəx Festivalı" keçirilibMədəniyyət
15:36
Ayvan Touni İngiltərə Premyer Liqasına qayıda bilərFutbol