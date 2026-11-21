"Zəngəzur" UEFA Regionlar Kubokunda ilk matçını keçirib
Futbol
- 21 noyabr, 2026
- 14:50
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Azərbaycan təmsilçisi "Zəngəzur" UEFA Regionlar Kubokunda ilk matçını keçirib.
"Report"un məlumatına görə, 7-ci qrupda yer alan komanda I turda Polşanın "Dolnoşlyonski" kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
Türkiyənin Manavqat şəhərindəki Arslan Zeki Demirci İdman Kompleksinin 2-ci meydançasında təşkil olunan görüş rəqibin 12:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, "Zəngəzur" qrupda növbəti matçlarını noyabrın 24-də Türkiyənin "İstanbul", 27-də isə Rumıniyanın "The Carpathians" klubuna qarşı keçirəcək.
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