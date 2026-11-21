İlham Əliyev: Vyetnama 2020-ci ilin Vətən müharibəsi dövründə verdiyi dəstəyə görə minnətdarıq
Daxili siyasət
- 21 noyabr, 2026
- 14:57
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Prezident İlham Əliyev Vyetnamın hər zaman, xüsusilə də 2020-ci ilin Vətən müharibəsi dövründə verdiyi dəstəyinə və ədalətli mövqeyinə görə minnətdar olduğunu söyləyib.
"Report"un Hanoya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Hanoyda Vyetnam Sosialist Respublikasının Prezidenti To Lamın və xanımı No Fon Linin adından verilən rəsmi nahar zamanı çıxışında deyib.
Prezident deyib ki, Azərbaycanla Vyetnam beynəlxalq strukturlar çərçivəsində də fəal əməkdaşlıq edirlər:
"BMT, Qoşulmama Hərəkatı, AQEM çərçivəsində qarşılıqlı etimada və dəstəyə əsaslanan konstruktiv əməkdaşlığımızı xüsusi qeyd etmək istərdim".
Ильхам Алиев: Признательны Вьетнаму за поддержку в период Отечественной войны 2020 года
President: We are grateful to Vietnam for the support and fair position it has shown especially during the Patriotic War
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