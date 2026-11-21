Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность Вьетнаму за постоянную поддержку и справедливую позицию, в том числе в период Отечественной войны 2020 года.

Как передает корреспондент Report из Ханоя, об этом глава государства заявил в ходе официального обеда, организованного в Ханое от имени президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Нго Фон Ли.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Вьетнам также активно сотрудничают в рамках международных организаций.

"Хотел бы особо отметить наше конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, в рамках ООН, Движения неприсоединения и СВМДА", - сказал президент.