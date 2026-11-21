Ильхам Алиев: Признательны Вьетнаму за поддержку в период Отечественной войны 2020 года
Внутренняя политика
- 21 ноября, 2026
- 15:06
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность Вьетнаму за постоянную поддержку и справедливую позицию, в том числе в период Отечественной войны 2020 года.
Как передает корреспондент Report из Ханоя, об этом глава государства заявил в ходе официального обеда, организованного в Ханое от имени президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Нго Фон Ли.
Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Вьетнам также активно сотрудничают в рамках международных организаций.
"Хотел бы особо отметить наше конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, в рамках ООН, Движения неприсоединения и СВМДА", - сказал президент.
İlham Əliyev: Vyetnama 2020-ci ilin Vətən müharibəsi dövründə verdiyi dəstəyə görə minnətdarıq
President: We are grateful to Vietnam for the support and fair position it has shown especially during the Patriotic War
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