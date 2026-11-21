Власти Армении завтра официально объявят о запуске проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе обсуждения с участием вице-президента NVIDIA Рева Лебаредяна на форуме высоких технологий Digitec.

"Завтра мы официально объявим о запуске проекта TRIPP", - сказал Пашинян.

Он отметил, что важной составляющей проекта станет транзит электроэнергии. По его словам, Армения намерена соединить свои энергетические сети с Турцией и Азербайджаном.