В Гызылагачском национальном парке задержан человек, занимавшийся незаконным рыбным промыслом.

Об этом сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе совместного рейда сотрудников Лянкяранского линейного отдела полиции Управления полиции на водном транспорте и работников Национального парка был задержан С. Бабаев.

При осмотре у него обнаружили более 10 кг рыбы различных видов и орудия лова.

По факту проводится расследование.