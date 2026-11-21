To Lam: Azərbaycan həm Avropanın, həm də Asiyanın bənzərsiz mədəni irsini daşıyan inci hesab olunur
Xarici siyasət
- 21 noyabr, 2026
- 15:02
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Azərbaycan həm Avropanın, həm də Asiyanın bənzərsiz mahiyyətini və mədəni irsini daşıyan inci hesab olunur.
"Report"un Hanoya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Vyetnam Prezidenti To Lam Hanoyda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şərəfinə verilən rəsmi naharda çıxışı zamanı deyib.
"Ölkəniz ecazkar Qafqaz dağlarını, geniş Xəzər dənizini, yüz illərlə tarixi olan qala və sarayların müasir memarlıq tikililəri ilə birlikdə harmoniya içində mövcud olduğu qədim, lakin müasir paytaxt şəhəri Bakını yada salır. Bundan da heyrətamizi xalqlarımızı birləşdirən oxşar mənəvi, duyğusal və mədəni dəyərlərdir", - deyə Vyetnam Prezidenti əlavə edib.
То Лам: Азербайджан - жемчужина, воплощающая культурное наследие Европы и Азии
To Lam: Azerbaijan is considered a gem bearing the unique cultural heritage of both Europe and Asia
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