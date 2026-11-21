Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов обсудил с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани перспективы сотрудничества в сфере устойчивого развития сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом министр написал в соцсети X.

Стороны рассмотрели ход реализации проекта по развитию устойчивого и конкурентоспособного сельского хозяйства и модернизации ирригационных систем, достигнутые результаты и направления дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание было уделено консолидации и устойчивому управлению земельными ресурсами, расширению доступа фермеров к рынкам и обеспечению продовольственной безопасности.

Кроме того, перспективным направлением партнерства названо создание в Азербайджане регионального учебного центра при содействии Всемирного банка, а также реализация инициатив по повышению знаний и навыков фермеров.