Азербайджан и Всемирный банк обсудили создание регионального учебного центра
- 21 ноября, 2026
- 15:25
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Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов обсудил с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани перспективы сотрудничества в сфере устойчивого развития сельского хозяйства.
Как сообщает Report, об этом министр написал в соцсети X.
Стороны рассмотрели ход реализации проекта по развитию устойчивого и конкурентоспособного сельского хозяйства и модернизации ирригационных систем, достигнутые результаты и направления дальнейшего сотрудничества.
Особое внимание было уделено консолидации и устойчивому управлению земельными ресурсами, расширению доступа фермеров к рынкам и обеспечению продовольственной безопасности.
Кроме того, перспективным направлением партнерства названо создание в Азербайджане регионального учебного центра при содействии Всемирного банка, а также реализация инициатив по повышению знаний и навыков фермеров.