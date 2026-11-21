В городе Дэлинха в северо-западной китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайского центра сейсмологических сетей (CENC).

По данным центра, очаг залегал на глубине 10 км.