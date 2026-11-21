Цифровизация государственного управления постепенно перестает быть исключительно вопросом технологического развития и становится важным экономическим фактором.

Об этом сказал Report экономический эксперт Азад Гасанов, комментируя вопрос улучшения Азербайджаном своей позиции в последнем рейтинге Индекса развития электронного правительства (ИРЭП) ООН, где страна поднялась на 36 строчек - с 74-го места в 2024 году на 38-е.

"Чем быстрее государственные услуги, прозрачнее административные процедуры и эффективнее обмен данными между ведомствами, тем меньше времени и ресурсов бизнес тратит на взаимодействие с государством. В конечном итоге это влияет на производительность компаний, инвестиционную привлекательность страны и конкурентоспособность национальной экономики", - сказал он.

По его мнению, успех Азербайджана в сфере развития цифрового правительства, отраженный в докладе ООН, следует рассматривать не как отдельное достижение, а как результат последовательной госполитики, реализуемой на протяжении многих лет.

"Цифровая трансформация страны началась задолго до появления современных платформ и сервисов. Еще в 2003 году была принята национальная стратегия развития информационно-коммуникационных технологий. Впоследствии появились государственные программы "Электронный Азербайджан", была создана система ASAN Хидмят, расширились электронные государственные услуги, получили развитие цифровые платформы myGov и система межведомственного обмена данными Digital Bridge.

Таким образом, нынешние позиции Азербайджана в рейтинге ООН - это закономерный результат накопленного опыта, последовательных реформ и системного подхода к цифровизации госуправления. Страна не просто внедряла отдельные технологические решения, а постепенно формировала инфраструктуру, необходимую для перехода к более современной модели взаимодействия государства, граждан и бизнеса", - подчеркнул А.Гасанов.

По его мнению, показательно и то, что цель войти в ТОП-40 рейтинга ООН была обозначена еще летом этого года, о чем заявлял заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Гасанов: "Сегодня эта цель уже достигнута. Следующий ориентир - попадание в ТОП-30, что свидетельствует о стремлении страны не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать цифровую модель управления".

Он считает, что в настоящее время Азербайджан переходит к следующему этапу трансформации - формированию более интегрированной системы государственного управления, в которой различные ведомства смогут взаимодействовать через единую цифровую инфраструктуру, а гражданам и предпринимателям не придется многократно обращаться в разные госструктуры для решения одного вопроса.

"Именно здесь цифровизация приобретает особое экономическое значение. Ее эффект выходит далеко за пределы IT-сектора и непосредственно связан с повышением эффективности всей экономики.

В экономической теории существует понятие транзакционных издержек - затрат, связанных с оформлением документов, получением разрешений, поиском и проверкой информации, согласованием решений и прохождением административных процедур. Чем сложнее и продолжительнее эти процессы, тем больше ресурсов - времени, денег и труда - приходится отвлекать от основной деятельности.

Автоматизированный обмен данными между государственными системами и возможность получать услуги без необходимости многократно обращаться в различные ведомства позволяют существенно сократить подобные издержки. Для бизнеса это означает снижение административной нагрузки, ускорение операций и возможность направлять высвобождающиеся ресурсы на развитие, инвестиции, повышение производительности и расширение деятельности", - сказал эксперт.

Особенно ощутимым такой эффект, по его словам, может быть для малого и среднего бизнеса, который зачастую располагает ограниченными финансовыми, кадровыми и временными ресурсами, а административные процедуры могут создавать для него дополнительную нагрузку.

"В этом смысле эффективность госуправления становится одним из факторов инвестиционной привлекательности страны. Для потенциального инвестора важны не только налоговые условия, доступ к рынкам или стоимость рабочей силы, но и предсказуемость административных процессов, скорость принятия решений, прозрачность процедур и качество взаимодействия с госорганами. Поэтому цифровизация способна оказывать положительное влияние на деловую среду и повышать эффективность таких отраслей, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, логистика и другие сегменты реальной экономики.

Впрочем, дальнейшее развитие цифрового государства зависит не только от технологической инфраструктуры и доступности услуг, но и от готовности населения пользоваться ими. Поэтому повышение цифровой грамотности становится одним из ключевых условий успешной трансформации. В Азербайджане поставлена цель довести уровень цифровой грамотности населения до 70% к 2030 году. Это важно, поскольку эффективность цифровых решений определяется не только их наличием, но и тем, насколько широко они используются гражданами и насколько доступными остаются для различных групп населения", - подчеркнул А.Гасанов.

В этой связи особого внимания заслуживает и концепция агентного госуправления, которой посвящен новый доклад ООН "От цифрового правительства к агентному государственному управлению", дополнил он. Примечательно, что Азербайджан еще до публикации доклада объявил о планах разработать собственную модель агентного правительства в течение ближайших трех лет.

"Речь идет о следующем этапе цифровизации, когда искусственный интеллект будет не просто предоставлять информацию, отвечать на запросы граждан или помогать ориентироваться в госуслугах, а с согласия пользователя сможет выполнять определенные административные действия, сопровождая его на протяжении всего процесса. Это позволит перейти от модели, при которой гражданин самостоятельно ищет нужную услугу и последовательно проходит все этапы ее получения, к более проактивному и персонализированному взаимодействию с государством.

Экономический потенциал такой модели заключается прежде всего в дальнейшем сокращении времени, необходимого для получения услуг, снижении административных издержек, оптимизации работы госструктур и повышении производительности. В конечном итоге это может сделать государственные процессы более оперативными, а взаимодействие бизнеса и граждан с государством - более простым и эффективным.

Таким образом, достигнутые Азербайджаном результаты в рейтинге ООН отражают не только прогресс в цифровизации госуслуг, но и переход к новому этапу институционального развития. Если предыдущие реформы были направлены преимущественно на перевод услуг в электронный формат и создание цифровой инфраструктуры, то сейчас приоритетом становится интеграция систем, автоматизация процессов и внедрение искусственного интеллекта в госуправление.

Именно последовательность этих преобразований - от формирования базовой цифровой инфраструктуры до внедрения интеллектуальных механизмов управления - позволяет Азербайджану не только соответствовать глобальным тенденциям, но и формировать собственную модель цифрового государства", - заключил А.Гасанов.