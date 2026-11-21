Президент Европейского совета Антониу Кошта представил собственное предложение по многолетнему бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, предусматривающее сокращение общих расходов по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии.

Как передает Report, об этом он заявил в соцсети Х.

"Конкретно мое предложение на 10% ниже первоначального предложения комиссии – сокращение на 204 млрд евро в текущих ценах, чтобы удержать национальные взносы на разумном уровне", – заявил Кошта, представляя свое предложение.

При этом, он предложил сохранять финансирование для Украины в рамках специального инструмента Ukraine Reserve в объеме до 100 млрд евро в текущих ценах (88,869 млрд евро в постоянных ценах 2025 года).

В частности, поддержка будет предоставляться в форме бюджетных гарантий, финансирования, отличного от займов, а также кредитной помощи, обеспеченной бюджетными возможностями ЕС.