В ряде районов Азербайджана ожидается сильный ветер
Экология
- 21 ноября, 2026
- 16:21
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На 22 ноября в ряде районов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Гейчае, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Гобустане, Гяндже, Нафталане, Горанбое, Гёйгёле, Дашкесане, Гедабейе, Кяльбаджаре, Лачыне, Агдаме, Агджабеди, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Лерике и Ярдымлы ожидается западный ветер.
Согласно желтому уровню предупреждения, скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.
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