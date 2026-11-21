На 22 ноября в ряде районов Азербайджана объявлено желтое предупреждение в связи с ожидаемым усилением ветра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Гейчае, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Гобустане, Гяндже, Нафталане, Горанбое, Гёйгёле, Дашкесане, Гедабейе, Кяльбаджаре, Лачыне, Агдаме, Агджабеди, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Лерике и Ярдымлы ожидается западный ветер.

Согласно желтому уровню предупреждения, скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.