Полноценное членство в НАТО остается лучшей гарантией безопасности для Украины и Европы.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-беседы с журналистами.

По его словам, этот вариант отвечает интересам как Украины, так и НАТО.

"Вопрос НАТО поднимался на "коалиции желающих" не первый раз. И Франция, и другие союзники понимают, что самые понятные гарантии безопасности для Украины - это членство Украины в НАТО. И самое понятное усиление НАТО - взять Украину и иметь такую армию, как украинская, среди союзников. Безусловно, это устраивает обе стороны и Украину, и НАТО", - сказал он.

Он отметил, что будет или нет Украина в НАТО, зависит от того, когда и как закончится эта война, но даже вне альянса ей необходима сильная армия, способная самостоятельно обеспечивать оборону страны.

"Отдельная украинская армия без НАТО должна иметь не только миллионную армию, соответствующую авиацию, соответствующую артиллерию и соответствующее количество ракет, возможность защищать небо самостоятельно", - добавил Зеленский.