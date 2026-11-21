Танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

Как передает Report со ссылкой на İRİB, об этом говорится в сообщении пресс-службы Военно-морских сил армии Ирана.

"Сегодня после полудня один нефтяной танкер-нарушитель, несмотря на озвученные предупреждения и правила перемещения, отключив системы идентификации и навигации, вошел в запретную зону на востоке Ормузского пролива. В результате столкновения с миной, он был охвачен пожаром", - сказано в сообщении.

В нем также говорится о том, что движение судов в запрещенных зонах и в пределах установленных ограничений представляет серьезную угрозу для жизни экипажа и безопасности судов; "поэтому ответственность за любые аварии будет лежать на владельцах и операторах".