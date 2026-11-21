В Сеуле автобус вылетел на тротуар, пострадали шесть человек
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 16:49
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Автобус вылетел на тротуар возле станции метро Университета Хонгик в Сеуле (Южная Корея), в результате чего шесть человек получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
Сообщается, что автобус выехал на проезжую часть и врезался в сооружение после того, как столкнулся с другим автобусом и легковым автомобилем в оживленном районе.
Пострадавшие госпитализированы. Сообщений о погибших или получивших серьезные травмы не поступало.
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В Сеуле автобус вылетел на тротуар, пострадали шесть человекДругие страны