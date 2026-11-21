Автобус вылетел на тротуар возле станции метро Университета Хонгик в Сеуле (Южная Корея), в результате чего шесть человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что автобус выехал на проезжую часть и врезался в сооружение после того, как столкнулся с другим автобусом и легковым автомобилем в оживленном районе.

Пострадавшие госпитализированы. Сообщений о погибших или получивших серьезные травмы не поступало.