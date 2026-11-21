Ильхам Алиев: Я очень доволен результатами своего визита во Вьетнам
Внешняя политика
- 21 ноября, 2026
- 16:48
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В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с его выступления на официальном обеде в Ханое, организованном от имени президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Нго Фон Ли.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Я очень доволен результатами своего визита во Вьетнам".
I am very pleased with the outcomes of my visit to Vietnam. https://t.co/aO46lFbEpk— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 21, 2026
İlham Əliyev: Mən Vyetnama səfərimin nəticələrindən çox məmnunam
Ilham Aliyev: I am very pleased with the outcomes of my visit to Vietnam
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