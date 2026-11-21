В аккаунтах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с его выступления на официальном обеде в Ханое, организованном от имени президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама и его супруги Нго Фон Ли.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Я очень доволен результатами своего визита во Вьетнам".