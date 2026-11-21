İlham Əliyev: Mən Vyetnama səfərimin nəticələrindən çox məmnunam
Xarici siyasət
- 21 noyabr, 2026
- 16:45
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Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Hanoyda Vyetnam Sosialist Respublikasının Prezidenti To Lamın və xanımı No Fon Linin adından verilən rəsmi nahar tədbirində çıxışından video paylaşılıb.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Mən Vyetnama səfərimin nəticələrindən çox məmnunam".
I am very pleased with the outcomes of my visit to Vietnam. https://t.co/aO46lFbEpk— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 21, 2026
Ильхам Алиев: Я очень доволен результатами своего визита во Вьетнам
Ilham Aliyev: I am very pleased with the outcomes of my visit to Vietnam
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