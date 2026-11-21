Azərbaycan Basketbol Liqası: Təxirə salınmış matçda "Sabah" qələbə qazanıb
Komanda
- 21 noyabr, 2026
- 16:06
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Azərbaycan Basketbol Liqasında II turun təxirə salınmış matçında "Sabah" Bakıda "Gəncə" ilə qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, görüş Bakı İdman Sarayında baş tutub.
Matç "Sabah"ın 107:85 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
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