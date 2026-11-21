Koşta Ukrayna üçün maliyyələşdirməni davam etdirməyi təklif edib
- 21 noyabr, 2026
- 16:11
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Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Aİ-nin ümumi xərclərin azaldılmasını nəzərdə tutan 2028-2034-cü illər üzrə çoxillik büdcəsinə dair öz təklifini təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Konkret olaraq mənim təklifim Avropa Komissiyasının ilkin təklifindən 10 % aşağıdır – milli töhfələri məqbul səviyyədə saxlamaq üçün cari qiymətlərlə 204 milyard avro məbləğində azalma nəzərdə tutulur", – Koşta öz təklifini təqdim edərkən bildirib.
Bununla yanaşı, o, xüsusi "Ukraine Reserve" aləti çərçivəsində Ukrayna üçün maliyyələşdirməni cari qiymətlərlə 100 milyard avroyadək (2025-ci ilin sabit qiymətləri ilə 88,869 milyard avro) məbləğdə saxlamağı təklif edib.
Xüsusilə dəstək büdcə təminatları, borcdan fərqli maliyyələşdirmə, eləcə də Aİ-nin büdcə imkanları ilə təmin edilmiş kredit yardımı formasında veriləcək.