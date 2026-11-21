Çinin şimal-qərbində 5,6 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2026
- 16:17
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Çinin şimal-qərbindəki Tsinxay əyalətinin Delinxa şəhərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi Çin Seysmoloji Şəbəkələr Mərkəzinin (CENC) məlumatına istinadən xəbər verir.
Mərkəzin məlumatına görə, zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
Son xəbərlər
16:17
Çinin şimal-qərbində 5,6 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
16:17
Bəzi bölgələrdə güclü külək əsəcək - XəbərdarlıqEkologiya
16:17
Zelenski: NATO-da olacayıq və yox demək hələ tezdirRegion
16:11
Koşta Ukrayna üçün maliyyələşdirməni davam etdirməyi təklif edibDigər ölkələr
16:06
Azərbaycan Basketbol Liqası: Təxirə salınmış matçda "Sabah" qələbə qazanıbKomanda
15:54
Azərbaycan-Vyetnam münasibətləri: tarixi dostluqdan institusional strateji tərəfdaşlığa - RəyDaxili siyasət
15:47
Foto
Biləsuvarda 6-cı "Hindquşu – Mətbəx Festivalı" keçirilibMədəniyyət
15:36
Ayvan Touni İngiltərə Premyer Liqasına qayıda bilərFutbol
15:29
Paşinyan: Ermənistan sabah TRIPP layihəsinin başlanmasını elan edəcəkRegion