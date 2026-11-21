SEPAH: Qeşm adası üzərində ABŞ-yə məxsus PUA vurulub
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2026
- 17:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Aerokosmik Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemləri Qeşm adası üzərində ABŞ-yə məxsus "MQ-1 Predator" pilotsuz uçuş aparatını məhv edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı SEPAH-ın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
"RİA Novosti" SEPAH-ın məlumatına istinadən xəbər verir ki, bu, vurulan 19-cu ABŞ PUA-sıdır.
Son xəbərlər
17:49
Hanoy Tiсarət və Turizm Kollecində Bakı guşəsi və Azərbaycan kulinariya zonası açılıbXarici siyasət
17:48
"Şəfa"nın futbolçusu Elnur Cəfərov "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində mükafatlandırılıbFutbol
17:47
Əli Məsimli: "Azərbaycanın rəqəmsal sıçrayışı xarici investorlar üçün güclü siqnaldır"İKT
17:46
Foto
Azərbaycan-Nepal mədəni əməkdaşlığı müzakirə olunubMədəniyyət siyasəti
17:38
Foto
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Naxçıvan şəhər birinciliyi keçirilibFərdi
17:33
Hesablama Palatası dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində yeni yanaşmalar təklif edirMaliyyə
17:31
SEPAH: Qeşm adası üzərində ABŞ-yə məxsus PUA vurulubDigər ölkələr
17:19
Foto
Adil Kərimli hindistanlı həmkarı ilə mədəni əlaqələrin inkişaf perspektivini müzakirə edibMədəniyyət siyasəti
17:18
İran Hərbi Dəniz Qüvvələri: Hörmüzün şərqində tanker minaya düşübRegion