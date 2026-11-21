Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Naxçıvan şəhər birinciliyi keçirilib
- 21 noyabr, 2026
- 17:38
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Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə Naxçıvan şəhər birinciliyi keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasının (AGF) mətbuat xidmətindən bildirilib.
AGF-nin ölkədə yarış sayının və idmançıların təcrübəsinin artırılması strategiyası çərçivəsində baş tutan turnirdə 2016-2017 və 2018-2019-cu illərdə anadan olmuş kiçikyaşlı yeniyetmələr arasında sərbəst, 2013-2015 təvəllüdlü idmançılar arasında isə yunan-Roma güləşi üzrə qaliblər müəyyənləşib.
Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gənclər və İdman İdarəsi və Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin birgə təşkil etdiyi yarışda 14 çəki dərəcəsi üzrə 60 güləşçi qüvvəsini sınayıb. İlk üç yerin sahibləri diplom və medalla mükafatlandırılıblar.
Birinciliyin keçirilməsində əsas məqsəd 17 Noyabr - Milli Dirçəliş Gününün qeyd edilməsi, yeniyetmələrin yarış təcrübəsinin artırılması və onların sağlam ruhda böyüməsinə şərait yaratmaq olub.