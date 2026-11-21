Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 8 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 21 noyabr, 2026
- 17:16
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 13 milyard 487,2 milyon manat olub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 7,8 % çoxdur.
Bildirilib ki, hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 10 milyard 202,8 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,6 %-ni təşkil edib.
10 ayda hər bir ölkə sakini orta hesabla 1 min 312,7 manatlıq və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 154 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.
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