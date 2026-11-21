Для фермеров, занимающихся производством пшеницы в Азербайджане, важно создать благоприятные условия для диверсификации источников дохода.

Как сообщает Report, об этом заявил главный советник отдела аудита государственных доходов и экономических сфер Счетной палаты Муса Юсибов.

По его словам, с учетом богатого почвенно-климатического потенциала страны и наличия орошаемых земель необходимо создать условия для чередования посевов пшеницы с другими культурами, в частности овощными, техническими и кормовыми, а также для диверсификации источников дохода фермеров.

Представитель Счетной палаты привел для сравнения данные за 1982–1984 годы, которые считаются периодом наивысшего развития агропромышленного комплекса страны. В тот период в Азербайджане зерновые культуры занимали 37% посевных площадей (в том числе пшеница - 23%), кормовые - 33%, технические - 24%, картофель, овощи и бахчевые - 6%.

При этом Юсибов отметил, что по итогам 2025 года в структуре посевных площадей наблюдается существенный сдвиг в сторону зерновых, доля которых достигла 61,6% (в том числе пшеницы - 30,5%).