У экс-министра нацразвития Венгрии конфисковали имущество на 24 млн евро
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 17:43
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Власти Венгрии конфисковали имущество на сумму 9 млрд форинтов (24 млн евро) у экс-министра национального развития Миклоша Шестака, подозреваемого в коррупции.
Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсетях.
"Национальное следственное бюро Венгрии наложило арест на имущество бывшего министра правительства Виктора Орбана Миклоша Шестака на сумму 9 млрд форинтов по подозрению в совершении коррупционного преступления. Конфискованы также его дом и автосалон", - отметил премьер.
Управление по возврату и защите активов Венгрии в середине ноября сообщило, что обнаружило в лесу и на различных объектах недвижимости почти 18 млн евро наличными в рамках расследования дела Шестака.
Последние новости
17:56
Зеленский назвал возможных кандидатов на пост посла Украины в ВашингтонеДругие страны
17:53
В Ханойском колледже открылись уголок Баку и азербайджанская кулинарная зонаВнешняя политика
17:43
У экс-министра нацразвития Венгрии конфисковали имущество на 24 млн евроДругие страны
17:38
Фото
Адиль Керимли обсудил с индийским коллегой перспективы развития культурных связейKультурная политика
17:37
Объем платных услуг населению Азербайджана составил 13,5 млрд манатов за 10 мес.Финансы
17:27
КСИР: Над островом Кешм сбит американский БПЛАДругие страны
17:24
Счетная палата: Фермерам в Азербайджане необходимо диверсифицировать источники доходаАПК
17:08
ВМС Ирана: В восточной части Ормуза танкер подорвался на минеВ регионе
16:49
В Сеуле автобус вылетел на тротуар, пострадали шесть человекДругие страны