21 ноября в Ханойском колледже торговли и туризма состоялось открытие уголка Баку и азербайджанской кулинарной зоны. Проект реализован в рамках последовательного и целенаправленного сотрудничества колледжа с азербайджанскими партнерами.

Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, в церемонии открытия приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В уголке Баку представлены макет Девичьей башни, изображения Дворца Ширваншахов, Ичеришехер, Центра Гейдара Алиева, "Пламенных башен", Бакинской бухты. Кулинарная зона послужит популяризации азербайджанской кухни. Здесь также будут проходить тренинги по азербайджанской кулинарии для студентов колледжа.

Выступившая на мероприятии ректор колледжа Тринь Тхи Тху Ха отметила, что основа дружбы между двумя народами была заложена визитами президента Вьетнама Хо Ши Мина в Баку и Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева во Вьетнам. В период независимости отношения между двумя странами, развиваясь во всех сферах, вышли на уровень стратегического партнерства. Было подчеркнуто, что Ханойский колледж торговли и туризма, в свою очередь, реализует различные проекты с целью внесения вклада в укрепление дружбы между народами.

Ректор с удовлетворением вспомнила встречу Лейлы Алиевой в апреле прошлого года с коллективом колледжа и вьетнамцами, обучавшимися в свое время в Азербайджане, а также поддержку, оказываемую Фондом Гейдара Алиева этому учебному заведению.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поблагодарила руководство колледжа за внимание, уделяемое азербайджанской культуре. Она выразила уверенность в том, что открытие в учебном заведении уголка Баку и азербайджанской кулинарной зоны позволит студентам колледжа и жителям Ханоя ближе ознакомиться с Азербайджаном. Лейла Алиева сказала, что проведение подобного мероприятия в дни официального визита президента Азербайджана во Вьетнам носит особый символический смысл. Было подчеркнуто, что образовательные и социально ориентированные проекты Фонда Гейдара Алиева охватывают также и Вьетнам.

На мероприятии мастера искусств исполнили песни, посвященные азербайджано-вьетнамской дружбе, отрывки из музыкальной комедии "Аршин мал алан" на вьетнамском языке и новую песню "Азербайджан-Вьетнам".