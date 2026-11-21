Объем платных услуг населению Азербайджана составил 13,5 млрд манатов за 10 мес.
Финансы
- 21 ноября, 2026
- 17:37
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В январе–октябре населению Азербайджана оказано платных услуг на сумму 13 млрд 487,2 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в реальном выражении этот показатель вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из общего объема услуг 10 млрд 202,8 млн манатов (или 75,6%) пришлось на долю юридических лиц.
За отчетный период каждый житель страны в среднем воспользовался платными услугами на сумму 1 312,7 маната, что в номинальном выражении на 154 маната больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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