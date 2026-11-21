В Словакии десятки человек пострадали из-за утечки неизвестного вещества
Другие страны
- 21 ноября, 2026
- 18:16
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В городе Модра на западе Словакии из-за утечки вредного вещества в педагогическом училищ госпитализированы 40 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство TASR.
По данным Национального института детских болезней в Братиславе, среди госпитализированных - 25 подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Для эвакуации учащихся и сотрудников учебного заведения были привлечены спасатели, пожарные и полиция. Некоторых пострадавших доставили в медицинские учреждения вертолетами санитарной авиации.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о создании угрозы здоровью граждан.
Причина утечки и вид вещества, воздействию которого подверглись учащиеся и сотрудники училища, пока не установлены.
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