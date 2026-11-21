В городе Модра на западе Словакии из-за утечки вредного вещества в педагогическом училищ госпитализированы 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство TASR.

По данным Национального института детских болезней в Братиславе, среди госпитализированных - 25 подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Для эвакуации учащихся и сотрудников учебного заведения были привлечены спасатели, пожарные и полиция. Некоторых пострадавших доставили в медицинские учреждения вертолетами санитарной авиации.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о создании угрозы здоровью граждан.

Причина утечки и вид вещества, воздействию которого подверглись учащиеся и сотрудники училища, пока не установлены.